Экс-фигурант "московского дела" Миняйло рассказал о раннем визите силовиков к нему домой

Столичный активист и общественный деятель Алексей Миняйло сообщил, что около шести утра к нему в дверь позвонили полицейские. Четыре силовика имели на руках постановление на осмотр жилья.

"Говорят, к 9 мая приходят ко всем, кто связан с ФБК*, потому что ФБК* убили Владлена Татарского", - написал он у себя в Telegram-канале.

Миняйло сомневается в правдоподобности этой версии.

Напомним, что военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в петербургском кафе месяц назад. По версии следствия, у него в руках взорвалась статуэтка, подаренная петербурженкой Дарьей Треповой, которая сейчас находится под арестом. После теракта силовики обратили внимание общественности на то, что Трепова проявляла себя как сторонница несистемной оппозиции.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.