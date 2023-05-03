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Новости 13:06

КСП лаконично отчиталась о проверке ЗакСа

фото ЗакС политика КСП лаконично отчиталась о проверке ЗакСа

На сайте Контрольно-счетной палаты Петербурга появилась информация о проверке расходования бюджетных средств аппаратом Законодательного собрания времен прошлого депутатского созыва.

"В результате проверки установлены факты нарушений действующего бюджетно-финансового законодательства. Отчет о результатах проверки направлен, в том числе, Председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга", - говорится в публикации КСП.

Более подробную информацию о нарушениях общественности не представили. В КСП отметили, что все замечания уже устранены.

Проверка деятельности ЗакСа проводилась еще в конце 2021 – начале 2022 года. Ранее о ее результатах не сообщалось. Спикер городского парламента Александр Бельский в апреле 2022 года рассказал ЗАКС.Ру, что серьезные нарушения в работе аппарата Заксобрания не были выявлены, тем не менее аудит повлиял на кадровые решения в Мариинском дворце. 


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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