"Повод неизвестен": Александра Шестуна в третий раз подряд поместили в ШИЗО

Осуждённого бывшего главу подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна в третий раз подряд поместили в штрафной изолятор, на этот раз причина его близким пока неизвестна, сообщила ЗАКС.Ру супруга экс-управленца Юлия.

В первый раз его отправили в ШИЗО якобы за попытку присесть на койку после выписки из больницы, где ему провели операцию. Второй раз Шестун попал в карцер якобы за "звонок с таксофона в рабочее время". Сам политик объяснил, что перед этим спросил разрешения у дежурного по колонии, предложив комиссии посмотреть записи с камер.

"На этот раз пока повод для очередного наказания неизвестен", - констатировала Юлия Шестун, уточнив, что это выяснится в пятницу, 5 мая, когда у него назначена встреча с адвокатом.

Напомним, что Александра Шестуна задержали и отправили под арест летом 2018 года. Под следствием он находился два с половиной года, будучи обвиненным в махинациях с земельными участками в бытность чиновником. Дело против себя он считает политическим заказом: в 2017-2018 годах он пытался бороться с "мусорной мафией", поддерживал уличные протесты против свалок и мусорных полигонов в Подмосковье, открыто выступал против руководства Московской области и имел конфликт с региональными силовиками. В декабре 2020 года ему присудили 15 лет колонии строгого режима.