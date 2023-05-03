За год доходы калининградского губернатора выросли почти в четыре раза

На сайте правительства Калининградской области появились чиновничьи декларации о доходах за прошлый год.

Из документа следует, что заработки губернатора Антона Алиханова за один календарный год увеличись в 3,7 раза. Вместо полученных 3,45 млн рублей в 2021 году на этот раз он отчитался об 12,94 млн рублей дохода.

При этом движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Алиханова, осталось прежним: квартира, доли в еще двух квартирах и автомобиль Volkswagen.

В начале года в России приняли закон, позволяющий депутатам всех уровней публиковать обезличенные декларации.

фото: kremlin.ru