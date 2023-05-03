КГИОП через суд обязал собственника квартиры в доме Баструевой отменить проведённую перепланировку

Куйбышевский райсуд Петербурга изучил иск комитета по охране памятников (КГИОП), поданный к собственникам квартиры в доходном доме Баструевой на улице Рубинштейна, 36А. О решении инстанции рассказывает объединённая пресс-служба городских судов.

Дело в том, что собственники без согласования провели перепланировку квартиры, расположенной в доме-памятнике, а также вставили пластиковые окна.

В материалах дела говорится, что владельцы заменили шесть окон, расчистили пол, стены и потолок до кирпичной кладки, демонтировали перегородки и поставили новые, заменили полы, сети водоснабжения, канализации и электроснабжения, провели внутреннюю отделку помещения и другие работы.

Указывается, что жильцы подавали в КГИОП акты на согласование государственной историко-культурной экспертизы и проектную документацию, предусматривающую проведение комплексного ремонта. Однако комитет своё одобрение им не предоставил и бумаги не принял.

Как итог, суд поручил собственникам в течение полутора лет сделать "обратную" перепланировку и вернуть утраченные окна. В случае если этого не произойдёт, то с каждого из четверых ответчиков взыщут неустойку в 15 тысяч рублей и по 10 тысяч каждый месяц вплоть до выполнения решения суда.