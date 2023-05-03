Песков: Парад на Красной площади состоится, несмотря на попытку удара БПЛА по Кремлю

Военный парада по случаю Дня Победы, 9 Мая, состоится, невзирая на попытку удара беспилотниками по столичной резиденции Владимира Путина в Кремле, пишет ТАСС со ссылкой на заявление президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
"Парад на Красной площади 9 Мая состоится, изменений планов нет", - сообщил представитель Кремля.
Президент намерен лично принять участие в параде, добавил Песков.
О ночной атаке БПЛА, которые, по версии российских властей, были запущены с Украины, стало известно немногим ранее в среду, 3 мая.
Путин не пострадал и работает согласно своему привычному графику.
Россия оставляет за собой право нанести ответный удар.