Песков: Парад на Красной площади состоится, несмотря на попытку удара БПЛА по Кремлю

Военный парада по случаю Дня Победы, 9 Мая, состоится, невзирая на попытку удара беспилотниками по столичной резиденции Владимира Путина в Кремле, пишет ТАСС со ссылкой на заявление президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

"Парад на Красной площади 9 Мая состоится, изменений планов нет", - сообщил представитель Кремля.

Президент намерен лично принять участие в параде, добавил Песков.

О ночной атаке БПЛА, которые, по версии российских властей, были запущены с Украины, стало известно немногим ранее в среду, 3 мая.

Путин не пострадал и работает согласно своему привычному графику.

Россия оставляет за собой право нанести ответный удар.