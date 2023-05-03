В Петербурге вырос спрос на аренду объектов нежилого фонда

За весь последний год прошедший апрель стал самым лучшим для Петербурга месяцем с точки зрения интереса арендаторов к объектам нежилого фонда. Как сообщает городской Фонд имущества, за отчетный период на торгах было отдано в аренду 36 зданий и помещений.

При этом начальная цена в ходе аукционов в среднем выросла в 3,6 раза. Таким образом, средняя цена аренды квадратного метра составила 1480 рублей в месяц.

Самая высокая ставка в конечном счете образовалась при сдаче помещения в памятнике регионального значения по адресу улица Некрасова, 60: арендатор согласился платить 4900 рублей ежемесячно за каждый квадратный метр. За право аренды сражались двенадцать претендентов.