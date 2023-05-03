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Новости 17:02

Володин намерен "требовать применения оружия, которое способно уничтожить" Украину

фото ЗакС политика Володин намерен "требовать применения оружия, которое способно уничтожить" Украину

Падение беспилотников на Кремль, произошедшее нынешней ночью, требует сурового ответа, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. В случившемся депутат винит украинские власти, за которыми он замечает политические убийства и "ядерный шантаж".

"Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

Ко всем западным государствам, помогающим Украине деньгами и техникой, он предложил относиться не иначе, как к соучастникам террористической деятельности.

Володин расценивает ночную атаку как покушение на президента Владимира Путина и, более того, как покушение на Россию. Главы государства минувшей ночью в комплексе зданий на Красной площади не было.


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