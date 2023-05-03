Володин намерен "требовать применения оружия, которое способно уничтожить" Украину

Падение беспилотников на Кремль, произошедшее нынешней ночью, требует сурового ответа, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. В случившемся депутат винит украинские власти, за которыми он замечает политические убийства и "ядерный шантаж".

"Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

Ко всем западным государствам, помогающим Украине деньгами и техникой, он предложил относиться не иначе, как к соучастникам террористической деятельности.

Володин расценивает ночную атаку как покушение на президента Владимира Путина и, более того, как покушение на Россию. Главы государства минувшей ночью в комплексе зданий на Красной площади не было.