Жителя Выборга осудили на одиннадцать лет из-за попытки поджечь военкомат

2-й Западный окружной военный суд приговорил к одиннадцати годам заключения жителя Выборга, которого признали виновным в содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК). Как пишет портал 78.ru, делом мужчины занималась ФСБ. Ему инкриминировали попытку поджога здания военкомата в Выборге.

Три года фигурант проведет в тюрьме, а еще восемь — в колонии особого режима. По версии следствия, с целью совершить преступление он вступил в сговор с неким гражданином Украины.

Преследованием по террористическим статьям еще осенью представители Генштаба пригрозили поджигателям военкоматов. В Петербурге гражданину, которого обвиняют в намерении поджечь такое здание, 3 мая продлили арест.