В районе ЛЭП под Гатчиной обнаружили ещё шесть предметов, похожих на взрывные устройства

Специалисты Росгвардии, обследовавшие территорию в районе линии электропередач у Сусанинского поселения неподалёку от деревни Ковшово, обнаружили 3 мая ещё шесть предметов, напоминающих взрывные устройства. Соответствующей информацией делится пресс-служба администрации Ленобласти.

"На место происшествия выехали сотрудники оперативных служб: полиции, ФСБ, прокуратуры, группа разминирования. Проводятся мероприятия по проверке информации о возможной угрозе террористического акта", - проинформировали граждан в пресс-службе.

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В администрации региона известили, что информация о неких найденных предметах является неподтверждённой.

"Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области не располагает информацией об обнаружении подозрительных устройств на линии электропередач на территории деревни Ковшово Гатчинского района Ленинградской области. Приносим извинения за поспешную публикацию неподтвержденной информации", - сообщили чиновники.

Напомним, ночью 1 мая на территории ЛЭП под Гатчиной в районе Сусанинского поселения местные жители услышали взрыв. По этому факту силовики завели уголовное дело по статьям о диверсии (ст. 281 УК РФ) и о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ). Во вторник появилась информация об обнаружении ещё трех неразорвавшихся устройств на ЛЭП.