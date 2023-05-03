В Мариинском дворце покажут обломки ракеты HIMARS

Посетители Законодательного собрания Петербурга в скором времени смогут увидеть выставку, посвященную специальной военной операции, сообщили в пресс-службе парламента 3 мая. На ней будут представлены осколки ракет HIMARS, шевроны "Ленинградского полка", а также другие предметы. Экспонаты передал депутат-единоросс Константин Чебыкин.

- В ближайшее время будет сформирована экспозиция, которая расскажет, как петербуржцы и представители других регионов сражаются с противником в зоне СВО, об их подвигах. Мариинский дворец с экскурсиями посещает большое число горожан, в том числе школьники и студенты. Уверен, что экспозиция будет для них интересна и познавательна, – приводит пресс-служба слова Чебыкина.

Единоросс совсем недавно вернулся из очередной поездки в зону спецоперации. Вместе с коллегами он передавал комплекты летнего обмундирования, миноискатели, ночные бинокли, генераторы, маскировочные сети и автомобили УАЗ.

В парламенте отмечают, что уже успели доставить "сотни тонн гумпомощи", которую собирали совместно с Министерством обороны, Смольным и некими меценатами.

Константин Леньков