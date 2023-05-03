Возле станции метро "Улица Дыбенко" опять прорвало трубу

На пересечении улицы Дыбенко и проспекта Большевиков днем 3 мая случилась авария на магистрали водоснабжения, в результате которой подтопило тротуары и проезжую часть. Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей. В Водоканале сообщили, что бригада специалистов оперативно взялась за устранение последствий инцидента. К пяти часам дня разлив удалось локализовать.

Авария отразилась на жизнедеятельности двух близлежащих жилых домов и пяти корпусов университета имени Бонч-Бруевича. Их обещают переключить на систему временного водоснабжения. Произошедшее в Водоканале назвали дефектом в ходе работ по реконструкции водовода.

Предыдущий прорыв трубы на том же перекрестке привел к уголовному делу: из-за аварии на теплотрассе в декабре минувшего года четверо прохожих обварили ноги.