Поджог релейного шкафа задержал электрички на Финляндском направлении

В графике движения пригородных поездов на Финляндском направлении утром 4 мая случился сбой, сообщила "Фонтанка". В общей сложности шесть электричек пришли с опозданием из-за поджога релейного шкафа.

Как уточнили изданию в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, поджог произошел утром на перегоне между станциями "Новая Деревня" и "Лахта". В результате этого с опозданием до получаса прибыли четыре электрички, двигавшиеся в Петербург из Белоострова, и два поезда, шедшие в обратном направлении.

Силовики неоднократно сообщали о попытках повреждения релейных шкафов на железных дорогах. В апреле суд в Кемерово отправил под арест 16-летнего подростка по делу о совершении диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ) из-за поджога релейного шкафа.