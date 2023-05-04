"Известия": После сокращения субсидий авиакомпании стали отменять рейсы

Сокращение объема правительственных субсидий авиакомпаниям спровоцировало отмену ряда рейсов, сообщили 4 мая "Известия". Чаще других перелеты отменяли в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Северной Осетии, Дагестане и Петербурге.

Как пишет издание со ссылкой на свои источники, правительство сократило поддержку авиакомпаний на выполнение региональных полетов в обход Москвы. Изначально на эти цели закладывалось девять миллиардов рублей, однако в итоге сумму уменьшили. По словам двух собеседников, выделяемую сумму урезали на 1,5 миллиарда рублей, третий говорит о сокращении субсидии на 1,4 миллиарда рублей.

Причиной сокращения господдержки стало секвестирование бюджета. Минтранс получил распоряжение урезать расходы на 5%, что вылилось в уменьшение расходов на субсидирование региональных авиаперевозок на 17%.

В 2022 году изначально также планировалось выделить авиакомпаниям девять миллиардов рублей, однако из-за перераспределения средств им досталось только 7,8 миллиарда рублей. Благодаря этой поддержке удалось перевезти 2,7 миллиона пассажиров, что меньше 2,85 миллиона пассажиров в 2021 году.

Уменьшение субсидирования уже привело к отмене рейсов. Так, в Nordwind Airlines сообщили об отмене полетных программ по маршрутам Нижний Новгород — Петрозаводск и Кемерово — Чита и об отказе от намерения приступить к полетам во Владикавказ из Уфы и Самары. Авиакомпания "Россия" отказалась от двух еженедельных рейсов между Петербургом и Тобольском.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба ожидает роста стоимости авиабилетов летом на 10%.