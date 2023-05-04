Горизбирком разрешил зампреду ТИК № 31 исполнять полномочия председателя комиссии

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 4 мая решила утвердить передачу полномочий председателя территориального избиркома № 31 зампреду комиссии Сергею Петрову. Трансляция заседания проходила в группе Горизбиркома в социальной сети "ВКонтакте".

Член ГИК Валерий Николаев напомнил, что ранее комиссия лишила полномочий председателя ТИК Валерия Цимбала — по просьбе выдвинувшей его партии "Патриоты России". Николаев со ссылкой на законодательство отметил, что полномочия руководителя комиссии должен исполнять его заместитель, но для работы с банками требуется соответствующее решение Горизбиркома.

- Там вопрос своевременного вывода средств для выплаты заработной платы, - добавил председатель ГИК Максим Мейксин.

Полномочия председателя Петрову передаются до назначения нового главы комиссии, отметил Николаев. Решение члены Горизбиркома приняли единогласно.

София Саттарова