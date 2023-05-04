Центробанк: Участники СВО могут оформить кредитные каникулы "задним числом"

Участники специальной военной операции имеют право оформления кредитных каникул "задним числом", говорится в опубликованном 4 мая разъяснении Банка России. Подобное право действует вплоть до конца 2023 года.

Как следует из сообщения Центробанка, мобилизованные и иные участники СВО в течение года могут обратиться с просьбой о предоставлении кредитных каникул. При этом они могут выбрать в качестве даты их начала любой день, начиная с 21 сентября 2022 года. При этом выбранная дата не может быть раньше дня мобилизации или начала участия гражданина в спецоперации.

"Все начисленные с указанной заемщиком даты проценты пересчитываются по правилам их расчета в период кредитных каникул, а начисленные пени (штрафы, неустойки) за этот период отменяются", — сообщили в ЦБ.

Правило не распространяется на кредитные карты, отметили в регуляторе. Каникулы по ним могут начаться не ранее даты подачи требования.

В конце марта на рассмотрение Госдумы поступил законопроект о списании долгов по кредитам родителям погибших участников СВО.