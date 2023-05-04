Комитет по соцполитике предложил петербуржцам не посещать Пискаревское кладбище 8 мая

Председатель комитета по социальной политике Петербурга Елена Фидрикова на пресс-конференции ТАСС 4 мая сообщила, что 8 мая на Пискаревском кладбище планируются посещения делегаций, они пройдут в два этапа. Петербуржцам, которые планируют посетить кладбище 8 мая, она посоветовала прийти во второй половине дня или в другие дни.

- Мы предлагаем жителям и гостям Петербурга посетить мемориал в удобное для них время в другие дни, чтобы всем было максимально комфортно. А в этот день обратить внимание на прямую трансляцию и в удобной семейной обстановке посмотреть ее в прямом эфире, - сказала глава комитета.

Первая официальная часть торжественно-траурной церемонии должна начаться в 11:00 часов, а вторая — в 13:00 часов, сообщила Фидрикова. По ее словам, в мероприятии примут участие общественные и ветеранские организации, а также представители органов власти. Глава комитета уточнила, что разделение церемонии на два этапа и предложение петербуржцам прийти в другие дни связаны с мерами безопасности.

Напомним, в 2023 году шествие "Бессмертного полка" по Невскому проспекту не состоится. Всероссийская акция должна пройти в онлайн-формате.

София Саттарова / Фото: Администрация Санкт-Петербурга