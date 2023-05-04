Смольный хочет штрафовать уклоняющихся от курортного сбора туристов и гостиницы

Комитет по развитию туризма Петербурга подготовил законопроект о штрафах за задержку или неуплату курортного сбора. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации Петербурга.

Согласно проекту, в закон об административных нарушениях в городе вводят пять новых статей. В одной из них сказано, что гостиницы должны будут заплатить штраф, если нарушат порядок и сроки начисления и взимания курортного сбора. Индивидуальные предприниматели обязаны будут заплатить 5 тысяч рублей, юридические лица - 10 тысяч рублей, а за второе такое нарушение за год - по 25 и 50 тысяч рублей соответственно, следует из законопроекта.

Если владелец отеля запоздает с перечислением в бюджет Петербурга курортного сбора, то тоже будет оштрафован: ИП - 50 тысяч рублей, юрлицо - 75 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы возрастают до 100 и 150 тысяч рублей соответственно.

Наказать рублем в комитете решили и за нарушение порядка учета жильцов: ИП - 3 тысячи рублей, юрлицо - 10 тысяч рублей. Если отельер не предоставил вовремя отчет и данные, которые нужны для ведения реестра операторов курортного сбора, или нарушил этот порядок, то тоже может быть оштрафован. В этом случае индивидуальный предприниматель заплатит от 2 до 50 тысяч рублей, а юрлицо - от 5 до 100 тысяч рублей.

Также в документе комитета сказано, что штрафовать будут владельцев гостиниц, которые работают, но в реестре операторов курортного сбора не указаны. Привлекать к административной ответственности чиновники хотят и гостей отелей, которые отказываются оплачивать курортный сбор. Размер штрафа - от 500 до 2000 рублей, а при повторном нарушении - от 1000 до 5000 рублей.

Накладывать почти все штрафы сможет орган власти, который ответственен за курортный сбор. Только за нарушение об отсутствии работающей гостиницы в специальном реестре будут отвечать администрации районов, следует из проекта закона.

Если документ пройдет антикоррупционную экспертизу и будет одобрен в Законодательном собрании, то в силу он должен вступить 1 августа 2023 года. с этой же даты в Петербурге планируют начать эксперимент по курортному сбору.

София Саттарова / Фото: Pixabay