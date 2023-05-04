Лидера вологодского "Яблока" отпустили под подписку о невыезде

Суд в Вологодской области избрал меру пресечения для главы регионального отделения "Яблока" Николая Егорова, задержанного накануне. Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, в рамках дела о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК) фигуранту назначили подписку о невыезде.

Ранее по двум протоколам о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), составленным из-за пацифистских постов в соцсетях, его успели в общей сложности оштрафовать на 110 тысяч рублей. Теперь Егорову грозит до трех лет заключения. Накануне после обыска он был доставлен на допрос в наручниках.

Коллеги "яблочника" отмечают, что он стал уже третьим лидером региональной ячейки партии, которого привлекают к уголовной ответственности по статье 280.3 УК. Ранее председатель якутского отделения Анатолий Ноговицын и председатель камчатского отделения Владимир Ефимов отделались крупными штрафами (с каждого взыскали по 200 тысяч рублей).

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов