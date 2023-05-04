В Петербурге арестовали подростка, подозреваемого в убийстве сверстницы молотком

Красногвардейский районный суд Петербурга постановил отправить в следственный изолятор 16-летнего жителя города Илью Татаринова, которого подозревают в жестоком убийстве 13-летней школьницы. Подростка преследуют по пп.в,ж ч.2 ст.105 УК (организованное убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, под стражей фигуранту предстоит пробыть как минимум до 2 июля. Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме.

По версии следствия, вместе с 15-летней соучастницей преступления Татаринов обманом завел жертву в лесополосу в Приморском районе, где нанес ей множественные удары молотком по голове. Силовики считают, что расправа не имела какого-либо мотива, кроме самоутверждения нападавшего. Подруга Татаринова снимала сцену убийства на телефон.

Против предварительного заключения фигурант громкого дела и его защитник не возражали.