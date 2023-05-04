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Новости 17:30

Дрозденко предложил отказаться от использования термина "импортозамещение"

фото ЗакС политика Дрозденко предложил отказаться от использования термина "импортозамещение"

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко счел нужным предложить отказаться от использования термина "импортозамещение". Своими соображениями на этот счет он поделился 4 мая в ходе сессии по вопросу развития промышленности под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, о чем позже сообщил в личном Telegram-канале.

Позицию касательно отказа от использования термина Дрозденко аргументировал тем, что "на практике в производстве значение имеет коэффициент критичности импортозависимости". К тому же на мировом рынке представлена и продукция дружественных стран, а Россия "не стремится к изоляции", добавил губернатор.

Также Дрозденко предложил изменить условия целевого набора в учреждения среднего профессионального образования, чтобы готовить специалистов с учетом интересов производств, а не только госучреждений. Оба предложения были приняты к рассмотрению, заявил чиновник.

Ранее Дрозденко объявил о запрете запуска беспилотников в Ленинградской области.


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