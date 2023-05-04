Дрозденко предложил отказаться от использования термина "импортозамещение"

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко счел нужным предложить отказаться от использования термина "импортозамещение". Своими соображениями на этот счет он поделился 4 мая в ходе сессии по вопросу развития промышленности под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, о чем позже сообщил в личном Telegram-канале.

Позицию касательно отказа от использования термина Дрозденко аргументировал тем, что "на практике в производстве значение имеет коэффициент критичности импортозависимости". К тому же на мировом рынке представлена и продукция дружественных стран, а Россия "не стремится к изоляции", добавил губернатор.

Также Дрозденко предложил изменить условия целевого набора в учреждения среднего профессионального образования, чтобы готовить специалистов с учетом интересов производств, а не только госучреждений. Оба предложения были приняты к рассмотрению, заявил чиновник.

Ранее Дрозденко объявил о запрете запуска беспилотников в Ленинградской области.