Дрозденко сообщил о запрете запуска беспилотников в Ленобласти

На территории Ленинградской области запретят использование беспилотных аппаратов, сообщил вечером 3 мая в своем Telegram-канале глава региона Александр Дрозденко. По его словам, исключение сделают лишь для работ по защите объектов инфраструктуры.

Вопрос запрета дронов обсуждался на заседании оперативного штаба с руководителями силовых ведомств, уточнил губернатор. Участники мероприятия коснулись темы подрыва опоры ЛЭП в Гатчинском районе и обеспечения безопасности в День Победы. Дрозденко сообщил об усилении охраны коммунальных объектов и объектов энергетики в связи с угрозой новых взрывов. Что касается празднования 9 Мая, то мероприятия планируются во всех районных центрах Ленобласти, а в населенных пунктах поменьше ограничатся возложением цветов к памятникам и захоронениям, а также митингами.

"Про беспилотники: запрет на использование дронов будет действовать на всей территории области", — написал Дрозденко. Исключение сделают для запуска дронов в целях обеспечения безопасности объектов инфраструктуры, включая линии электропередач, нефте- и газопроводы и прочее, а заодно для поиска лесных пожаров и проведения контрольных мероприятий, отметил он.

"В ближайшее время дооснастим подразделения МВД и Росгвардии РЭБ-оборудованием для принудительной посадки беспилотников, выполняющих несогласованные полеты", — пообещал губернатор.

Накануне стало известно об атаке беспилотников по Кремлю и о запрете запуска коптеров в Москве. Аналогичный запрет действует до 15 мая в Петербурге, однако вопрос о его связи со сбитыми в центре столицы беспилотниками остается открытым.