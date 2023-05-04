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Машины без номеров начали эвакуировать из зоны платной парковки в Петербурге

фото ЗакС политика Машины без номеров начали эвакуировать из зоны платной парковки в Петербурге

Начиная с 4 мая в Петербурге автомобили без госномеров будут эвакуироваться из зоны платной парковки на штрафстоянку, сообщили в комитете по транспорту. Первые машины таких нарушителей уже были вывезены с улиц в течение дня.

"Выявление и эвакуация транспортных средств без номеров будет вестись сотрудниками комитета по транспорту ежедневно в ходе патрулирования зоны платной парковки", - отметили в комтрансе.

Оставшимся без машин владельцам следует обратиться в комитет по транспорту на 8-й Советской улице, 31/27. После этого они смогут забрать автомобили на стоянке на Старообрядческой улице. При себе следует иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право управления эвакуированной машиной.

Сумма штрафа за нарушение правил стоянки в зоне платной парковки составляет три тысячи рублей, напомнили в комтрансе. Срок оплаты взыскания составляет 60 дней.

Ранее стало известно о начале приема заявлений на выдачу парковочных разрешений от жителей Петроградского района. Основная его часть войдет в зону платной парковки с 1 июля.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"


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