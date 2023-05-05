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Новости 10:51

Доходный дом Нельговской признали объектом культурного наследия

фото ЗакС политика Доходный дом Нельговской признали объектом культурного наследия

Здание бывшего доходного дома жены полковника Надежды Нельговской, расположенное на Захарьевской улице, 16, получило статус объекта культурного наследия регионального значения, информирует пресс-служба комитета по охране памятников (КГИОП).

Дом, исполненный в стиле модерн, возвели в 1910-1911 годах по проекту архитектора Сергея Баранкеева.

"Искусствовед Борис Кириков писал, что "архитектурный облик здания отличается великолепным сочетанием материалов на фасаде: высокая серая гранитная "шуба", прорезанная изящной линией розового гранитного цоколя, белый глазурованный кирпич "кабанчик", обработанный гранит наличников и порталов", – рассказали об объекте в КГИОП.

На сегодняшний день здание представляет собой жилой дом.

Ранее КГИОП признал памятником дом Лишневского на Петроградской стороне.

Фото: КГИОП


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