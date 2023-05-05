Доходный дом Нельговской признали объектом культурного наследия

Здание бывшего доходного дома жены полковника Надежды Нельговской, расположенное на Захарьевской улице, 16, получило статус объекта культурного наследия регионального значения, информирует пресс-служба комитета по охране памятников (КГИОП).
Дом, исполненный в стиле модерн, возвели в 1910-1911 годах по проекту архитектора Сергея Баранкеева.
"Искусствовед Борис Кириков писал, что "архитектурный облик здания отличается великолепным сочетанием материалов на фасаде: высокая серая гранитная "шуба", прорезанная изящной линией розового гранитного цоколя, белый глазурованный кирпич "кабанчик", обработанный гранит наличников и порталов", – рассказали об объекте в КГИОП.
На сегодняшний день здание представляет собой жилой дом.
Ранее КГИОП признал памятником дом Лишневского на Петроградской стороне.