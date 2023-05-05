Клишас заявил о необходимости "покончить с анонимностью в интернете"

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказался 5 мая о необходимости противодействовать анонимности пользователей интернета. Таким способом он включился в заочную полемику с председателем Совета по правам человека Валерием Фадеевым, предложившим регулировать Telegram-каналы.

"Нужно не Telegram или другую платформу регулировать с помощью каких то специальных правил, а покончить с анонимностью в интернете", — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее Фадеев высказался о необходимости проанализировать деятельность Telegram-каналов с тем, чтобы в дальнейшем ввести их в правовое поле. Общественник пожаловался, что деятельность администраторов каналов во многом схожа с деятельностью редакций средств массовой информации, однако последние при этом подчиняются законодательству.

Фото: Telegram-канал Андрея Клишаса