Глава СПЧ предложил регулировать работу Telegram-каналов по примеру СМИ

Работу Telegram-каналов следует проанализировать с тем, чтобы в дальнейшем можно было думать о законодательном регулировании этой сферы, заявил в беседе с ТАСС председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев.

"Здесь нужен анализ: если нарушений со стороны Telegram-каналов значительное количество, тогда нужно думать о введении Telegram-каналов в законодательное поле, подобное СМИ, но здесь нужно принять осмысленное решение", — высказался глава СПЧ.

Фадеев отметил, что деятельность Telegram-каналов во многом схожа с работой традиционных СМИ, однако последние при этом подчиняются существующим законам. "И это правильно, традиционные СМИ давно к этому привыкли и в состоянии отвечать за свои действия. Предусмотрена система предупреждения со стороны Роскомнадзора за нарушения", — поделился мнением он.

В начале марта Роскомнадзор опубликовал список запрещенных для использования российскими организациями мессенджеров, в перечень попал в том числе и Telegram. В середине апреля на рассмотрение Госдумы поступил законопроект о штрафах за пересылку личных и финансовых данных через иностранные мессенджеры.