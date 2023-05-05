МВД предложило ввести административный надзор за иностранцами в России

Министерство внутренних дел предложило заменить государственный контроль за иностранными гражданами введением административного надзора за ними, говорится в законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве считают, что это позволит своевременно выявлять нарушителей миграционного законодательства в России.

Как следует из текста пояснительной записки к проекту, МВД занимается оперативным выявлением нелегальных мигрантов, включая членов экстремистских и террористических организаций, а также предупреждением появления этнических анклавов. Целью административного надзора называется "обеспечение законности и правопорядка путем своевременного выявления иностранных граждан, не имеющих или утративших законные основания для пребывания на территории РФ и осуществления на ее территории отдельных видов деятельности".

Авторы проекта предлагают упразднить институт госконтроля, заменив его административным надзором. По их мнению, это позволит лучше решать вопросы нацбезопасности, "в том числе по противодействию криминальным, террористическим и экстремистским структурам", а также повысит эффективность органов, занятых противодействием нелегальной миграции.

Предполагается, что административный надзор будет включать в себя, среди прочего, мониторинг соблюдения требований в сфере миграции, профилактику административных правонарушений и преступлений и их выявление, пресечение и документирование, розыск нелегальных мигрантов и проведение дактилоскопии и фотографирования. Кроме того, речь идет о проведении депортаций и принятии решений о запрете въезда иностранцев в Россию.

Днем ранее в Петербурге силовики провели рейды по двум крупным торговым точкам и задержали 58 мигрантов без документов, дающих право на пребывание в стране и работу.