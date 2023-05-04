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Новости 15:13

В результате двух полицейских рейдов в Петербурге задержали более полусотни мигрантов

фото ЗакС политика В результате двух полицейских рейдов в Петербурге задержали более полусотни мигрантов

Петербургские правоохранители совершили рейды по двум крупным торговым точкам во Фрунзенском и Калининском районах. Результатом профилактических мероприятий стало задержание 58 мигрантов, у которых не имелось при себе необходимых документов, дающих право на пребывание и работу в России. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В ближайшее время на задержанных, увезенных в полицейские участки, составят административные протоколы. Наиболее грубых нарушителей поместят в центры временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения.

Всего в четверг на Софийской и Калининской овощебазах проверили более 400 граждан из ближнего зарубежья.

фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти


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