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Новости 16:04

РИА Новости: Традиционного приёма в Кремле 9 мая в этом году не будет

фото ЗакС политика РИА Новости: Традиционного приёма в Кремле 9 мая в этом году не будет

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков уведомил журналистов РИА Новости о том, что традиционного приёма в Кремле по случаю Дня Победы в нынешнем году не состоится.

"Традиционного приёма в Кремле 9 мая в этом году не будет", - поделился чиновник.

Причину, по которой мероприятие было отменено, Песков не конкретизировал.

Напомним, что парад по случаю 9 мая на Красной площади, невзирая на атаку украинских БПЛА на Кремль, пройдёт в обычном формате. Владимир Путин планирует лично участвовать в смотре войск.


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