СК попросил отправить в СИЗО режиссёра Беркович и драматурга Петрийчук

Следственный комитет попросил Замоскворецкий суд отправить под арест петербургского режиссёра Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, которые обвиняются в публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ), пишет ТАСС.

Поводом для уголовного преследования театральных деятелей стала постановка "Финист Ясный Сокол", которая рассказывает о жизнях женщин, вышедших замуж за радикальных исламистов.

Утром в четверг, 4 мая, силовики приходили с обыском в петербургскую квартиру матери и бабушки Беркович и забрали с собой компьютеры.