Суд в Коми обязал прокуратуру рассмотреть жалобу на главу республики из-за слов об "экологическом мусоре"

Сыктывкарский городской суд удовлетворил жалобу депутата местного Госсовета Виктора Воробьева* на отказ прокуратуры возбудить дело из-за слов главы Коми Владимира Уйбы, сказанных в адрес противников строительства завода по сортировке мусора. В ходе прямой линии с руководителем республики в середине декабря 2022 года чиновник назвал активистов "экологическим мусором".

"Дело направлено на новое рассмотрение в прокуратуру республики", — сообщил Воробьев* 5 мая в своем Telegram-канале.

Депутат требовал проверить высказывание Уйбы на наличие признаков оскорбления, совершенного с использованием СМИ лицом, замещающим государственную должность (ч. 2, 4 ст. 5.61 КоАП РФ). В ответ прокуратура республики известила его, что не увидела нарушения закона в речи чиновника. Зампрокурора республики Роман Чирков поведал парламентарию, что слова Уйбы "непристойными не являются", а высказаны были безадресно в отношении лиц, руководствующихся "не вопросами защиты экологии, а политическими мотивами".

После этого, в феврале, депутат получил отказ прокуратуры республики в возбуждении дела в отношении Уйбы.

Воробьев* обжаловал в суде определение прокуратуры и полученный отказ. Суд постановил удовлетворить его требования и отменил решение ведомства. Дело направлено в обратно на новое рассмотрение. При этом судья обратила внимание, что высказывание Уйбы нельзя счесть "безадресным", а состав административного нарушения об оскорблении позволяет заводить административные дела "и при оскорблении нескольких лиц, индивидуально не определенных", отметил депутат.

В конце апреля в интернет просочилось видео, на котором Уйба препирается с полицейским из-за неправильной парковки машин. При этом чиновник заявляет, что временно "оцепил под себя" территорию и требует от собеседника охранять ее.

*Минюст внес Виктора Воробьева в единый реестр иноагентов