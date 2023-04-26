Глава Коми поспорил с полицейским из-за парковки и назвался "гарантом Конституции"

Глава республики Коми Владимир Уйба вступил в пререкания с сотрудником полиции из-за неправильной парковки, видеозапись с соответствующим эпизодом появилась 26 апреля в Telegram-канале "Возбужденная Коми". Предположительно, речь идет о съемке с регистратора правоохранителя, при этом неизвестно, когда именно она была сделана.

Минутная по длительности запись начинается с того, что силовик подходит к главе Коми, и говорит о поступившей жалобе на неправильно припаркованные машины. "Ну это я провожу совещание", - отвечает собеседник автора видеоролика, после чего заявляет, что "граждане жалуются на то, на что жаловаться не надо".

"Еще раз говорю — глава проводит совещание. Временно территорию я оцепил под себя. Это вы должны встать с проблесковыми и сказать: территория оцеплена под проведение совещания главы республики — гаранта Конституции. Встаньте и стойте!" - потребовал Уйба.

Согласно Конституции РФ, ее гарантом выступает президент страны.

В мае 2021 года Уйба заявил на встрече с жителями села Мутный Материк о том, что он для них — "Путин". За месяц до этого глава Коми обещал "урыть" местного депутата из-за критики в свой адрес.

Фото: скриншот видеозаписи из Telegram-канала "Возбужденная Коми"