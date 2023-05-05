Роспотребнадзор сообщил, что продолжает следить за ситуацией с ковидом

Роспотребнадзор отреагировал 5 мая на сделанное ранее сообщение ВОЗ об отмене статуса чрезвычайной ситуации с коронавирусом и прекращении пандемии. В ведомстве заявили, что продолжают контролировать ситуацию с распространением заболевания.

"В РФ проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения COVID-19, а также меры по своевременному выявлению заболевших", — сообщили в Роспотребнадзоре. В стране ведется постоянный мониторинг эпидситуации, граждан информируют о мерах профилактики заражения коронавирусом.

Ситуацию с ковидом в мире Роспотребнадзор объявил "непростой", уточнив, что в ряде стран ее можно счесть напряженной. При этом вирус продолжает мутировать, что происходит на фоне сокращения объемов тестирования на ковид и генетического секвенирования во многих государствах.

Согласно заявлению главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса, за время пандемии в мире скончалось не менее 20 миллионов человек. При этом официальные данные ВОЗ говорят о гибели семи миллионов пациентов.