ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус сообщил об окончании пандемии коронавируса, передаёт в пятницу, 5 мая, РИА Новости.

"Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC) COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии", - представил позицию организации по данному вопросу специалист.

О том, что локальная вспышка инфекции превратилась в пандемию, начав стремительно распространяться, ВОЗ объявила 11 марта 2020 года.

По сведениям главы организации, за всё время от коронавируса в мире скончались не менее 20 млн человек. При этом, по официальным данным ВОЗ, количество умерших зафиксировано на отметке 7 млн граждан.