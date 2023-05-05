У барельефа Ройзмана* в мэрии Екатеринбурга появилось отметка о его статусе иноагента

У расположенного в здании мэрии Екатеринбурга барельефа экс-главы города Евгения Ройзмана* снизу появился бумажный стикер, который говорит о его иноагентском статусе, передаёт издание ЕАН.

Некоторое время спустя появления в стенах городской администрации барельефа с изображением экс-мэра адвокат политика указывал на отсутствие законодательных требований о необходимой маркировке на том или ином изображении.

Ройзман* появился на стенах мэрии в январе "ради исторической справедливости", как отмечали чиновники.

Перед этим в галерее градоначальников Екатеринбурга имелись пробелы в лице политика и Александра Высокинского, который был мэром с 2019 по 2020 год.

*Минюст внёс Евгения Ройзмана в единый реестр иноагентов