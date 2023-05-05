Движение по Биржевому мосту запустят 8 мая

Со следующей недели Биржевой мост станет вновь доступен для движения транспорта и пешеходов, сообщили 5 мая в "Мостотресте". Ожидается, что это произойдет вечером в понедельник, 8 мая.

Как уточнили в учреждении, к настоящему времени специалисты выполнили основные работы по демонтажу временных опор переправы. Сваи поддерживали ее крылья при производстве работ.

При этом работы на мосту продолжатся и в дальнейшем. Инженеры будут готовить его к активной навигации и полноценным нагрузкам. В частности, планируется завершить отделочные работы во внутренних помещениях, настроить гидравлическое, электрическое и механическое оборудование, видеонаблюдение, сигнализацию и прочее.

Демонтаж временных опор должен был завершиться еще в апреле, однако его пришлось перенести из-за ледохода.

Фото: пресс-служба ГБУ "Мостотрест"