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В Петербурге отложили демонтаж временных опор Биржевого моста

фото ЗакС политика В Петербурге отложили демонтаж временных опор Биржевого моста

Рабочие в Петербурге вынужденно прервали демонтаж временных опор Биржевого моста, начатый на предыдущей неделе. Причиной остановки работ послужил активный ледоход, о чем сообщает ГБУ "Мостотрест".

На сегодняшний день специалисты сумели извлечь два временных ледореза. Каждый из них состоит из семи труб протяженностью 27 метров.

Ожидается, что работы можно будет возобновить в начале мая, когда лед с Ладоги покинет акваторию Невы. Демонтаж временных опор потребует внеочередной разводки моста. Ее точная дата пока неизвестна.

фото: пресс-служба ГБУ "Мостотрест"


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