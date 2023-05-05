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Новости 5 мая, 20:54

В Петербурге по подозрению в коррупции арестован высокопоставленный таможенник

фото ЗакС политика В Петербурге по подозрению в коррупции арестован высокопоставленный таможенник

В Петербурге арестован сотрудник Федеральной таможенной службы Геннадий Голубев, сообщил 5 мая телеканал "78" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Против арестованного возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

В ФТС Голубев занимал пост замначальника таможни — начальника Северо-Западного акцизного таможенного поста Центральной акцизной таможни. Как считает следствие, он на регулярной основе получал взятки от юридических лиц в качестве платы за общее покровительство и помощь с ускорением производства таможенных процедур.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее стало известно о задержании в Приморском районе Петербурга полицейского по подозрению в получении взятки в размере одного миллиона рублей.


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