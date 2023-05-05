Следователя из полиции Приморского района задержали при получении взятки в миллион рублей

Руководителя отдела по расследованию экономических преступлений следственного управления полиции Приморского района Олега Полежаева задержали по коррупционному делу, передаёт "Фонтанка".

32-летний майор юстиции попался в руки коллегам днём ранее, во время передачи ему миллиона рублей. Часть купюр была муляжами. Предварительно, Полежаев предпринял попытку убежать от силовиков, однако был пойман.

Как полагает следствие, полицейский за обозначенную сумму готов был закрыть глаза на некоего коррупционера, попавшегося на взятке, и давал слово, что его дело не уйдёт в суд.

Как итог, расследуется дело по статье "Получение взятки в крупном размере".