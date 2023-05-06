Роспотребнадзор опечатал двери МДТ

Двери Малого драматического театра в Петербурге опечатали поздно вечером 5 мая, о чем сообщила "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев.

На приклеенной к дверям бумаге стоит штамп Роспотребнадзора. Источники издания, не вдаваясь в детали, сообщили, что в театре проводится некая проверка, причины которой неизвестны. К утру представители учреждения прокомментировали ситуацию порталу 78.ru.

"Не разрешено эксплуатировать здание до понедельника. Спектакли отменяются, билеты будут возвращены", - рассказал собеседник издания.

В конце апреля МДТ переносил спектакли с участием Данилы Козловского после жалоб на его политическую позицию.

UPD 10:40 По сведениям депутата Бориса Вишневского, претензии чиновников связаны с несоблюдением правил пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, во что он не очень верит.

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