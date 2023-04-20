После жалоб на высказывания актера Козловского МДТ перенес спектакли с ним

Малый драматический театр в Петербурге перенес два спектакля "Гамлет" с Данилой Козловским в главной роли. Постановки должны были состояться 20 и 21 апреля, но их перенесли на соответствующие числа в мае. Администрация театра уточнила, что вынуждена была поступить подобным образом, и выразила сожаление.

"Очень надеемся, что спектакли состоятся", - говорится на сайте культурного учреждения.

Этому предшествовали жалобы на общественно-политическую позицию артиста, открыто критикующего военную спецоперацию на Украине. Обращения поступали не только силовикам, но и петербургским чиновникам. Последние в начале апреля рассудили, что требования снять с репертуара спектакли с Козловским следует направлять в Минкульт.

фото: А поговорить? / YouTube (скриншот)