Вышедших поддержать Ольгу Смирнову в Петербурге оформят по "митинговой" статье

В Петербурге накануне вечером задержали мужчину и женщину, которые встали в пикеты в знак солидарности с активисткой Ольгой Смирновой, преследуемой по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Задержания случились возле станции метро "Академическая". На плакате одного из протестующих было написано "Смирнова Ольга год в СИЗО за гражданскую позицию!".

Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, в отдел полиции №6 к задержанным продолжительное время не пускали адвоката. С них взяли отпечатки пальцев.

Около полуночи пикетчиков отпустили, взяв с них обязательство о явке. Они должны будут снова прийти в полицию для составления протоколов о проведении несанкционированного публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП).

Петербургский архитектор и политическая активистка Ольга Смирнова находится под арестом уже год. Ее преследуют за пацифистские посты в соцсети "ВКонтакте".

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов