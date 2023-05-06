Сбербанк открыл в Крыму первое отделение

В центре Ялты, на Советской площади для клиентов открылось первое отделение Сбербанка на территории Крымского полуострова. Об этом сообщает "Интерфакс".

Глава региона Сергей Аксенов, выступая на торжественной церемонии, охарактеризовал событие как "хорошее, революционное".

Второе отделение в регионе в течение года обещают открыть в Симферополе.

С момента присоединения Крыма к России (март 2014 года) Сбербанк на фоне "крымских" западных санкций не спешил начинать работу на полуострове. Первые банкоматы здесь появились только в январе нынешнего года.