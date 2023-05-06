ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:30

Сбербанк открыл в Крыму первое отделение

фото ЗакС политика Сбербанк открыл в Крыму первое отделение

В центре Ялты, на Советской площади для клиентов открылось первое отделение Сбербанка на территории Крымского полуострова. Об этом сообщает "Интерфакс".

Глава региона Сергей Аксенов, выступая на торжественной церемонии, охарактеризовал событие как "хорошее, революционное".

Второе отделение в регионе в течение года обещают открыть в Симферополе. 

С момента присоединения Крыма к России (март 2014 года) Сбербанк на фоне "крымских" западных санкций не спешил начинать работу на полуострове. Первые банкоматы здесь появились только в январе нынешнего года. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама