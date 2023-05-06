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Новости 17:58

Актовый зал Охтинского центра эстетического воспитания обещают отремонтировать летом

фото ЗакС политика Актовый зал Охтинского центра эстетического воспитания обещают отремонтировать летом

Капитальный ремонт в Охтинском центре эстетического воспитания взял на личный контроль петербургский губернатор Александр Беглов. Как сообщает пресс-служба Смольного, речь идет о большом концертном зале учреждения, расположенного на улице Маршала Тухачевского. Привести зал в порядок должны не позднее июня.

"Это одна из крупнейших Детских школ искусств города. Здесь занимаются более двух тысяч детей. Начиная с самых маленьких и до восемнадцати лет. Большинство ребят учатся бесплатно", - отметил чиновник, посетивший объект.

После того как починят актовый зал, работы перенесутся на учебные, служебные помещения и коммуникации. Полностью ремонт в здании должен завершиться в следующем году. Всего в Красногвардейском районе учреждению принадлежат пять площадок.

фото: пресс-служба Смольного


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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