Из-за покушения на Прилепина возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на писателя Захара Прилепина в Борском районе Нижегородской области, о чем сообщила пресс-служба силовой структуры. Подрыв автомобиля сопредседателя СРЗП квалифицировали как теракт (ст. 205 УК).

Ведомство также опубликовало кадры с места происшествия. На них запечатлена воронка в земле, рядом с которой лежит перевернутая раскуроченная машина. На месте работают следователи и криминалисты. Тем временем МВД сообщило о задержании в Нижегородской области мужчины, которого подозревают в причастности к преступлению.

Согласно последней информации от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, писатель получил "незначительные переломы", но его жизни ничего не угрожает. Об этом чиновник написал в собственном Telegram-канале.

Прилепина, как сообщает Baza, госпитализировали вертолетом в ближайшую больницу и планируют в дальнейшем транспортировать в Москву на лечение. Подрыв автомобиля унес жизнь его водителя.