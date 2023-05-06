Признанный федеральным памятником дом Орбели в Ленобласти полностью выгорел

Во Всеволожском районе Ленобласти полностью выгорел дом Орбели, состоящий на балансе у института физиологии РАН имени Павлова. Это следует из слов вице-губернатора Владимира Цоя, которые опубликовала пресс-служба регионального правительства. С огнем не могли справиться более десяти часов, о чем на рассвете 6 мая написало издание 78.ru.

"К сожалению, юбилей великого российского ученого, лауреата Нобелевской премии основанный им научный городок встретит в таком виде", - констатировал Цой.

Вице-губернатор напомнил, что ранее сгорел дом самого профессора Павлова, и на его восстановление не удалось найти деньги у федеральных чиновников. Теперь областное правительство обратится в РАН и в Минобрнауки с просьбой профинансировать воссоздание и ранее сгоревших сооружений, и дома Орбели, признанного федеральным памятником.

Фото: скриншот видеозаписи в сообществе "Колтуши навсегда"/ "ВКонтакте"