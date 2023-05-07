Автобусы в Пулково будут ходить с задержками из-за ремонта Московского проспекта

Ремонт Московского проспекта спровоцирует задержки в движении общественного транспорта, рассказали вечером 6 мая в профильном комитете Смольного. Это коснется как автобусов, так и троллейбусов, следует из сообщения.

Речь идет об автобусах, следующих по маршрутам №№ 11, 13, 13а, 31, 39, 39э, 59, 114, 130, 141, 147, 150, 187, 239, 243, 244, 246, 252, 301, 333 и о троллейбусах, идущих по маршрутам №№ 27, 29, 35, 45, 47. Все они будут ходить с задержками в движении.

"В частности, задержки в движении автобусов №№ 39 и 39э, следующих в сторону аэропорта Пулково, — от 20 до 40 минут", — отметили в комитете по транспорту. Время в пути увеличено от четверти часа, добавили там и попросили пассажиров заранее планировать свой маршрут.

О начале ремонта Московского проспекта стало известно в конце апреля. Первый этап работ развернулся на отрезке между площадью Победы и Бассейной улицей.