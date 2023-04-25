В Петербурге стартовал ремонт Московского проспекта

Ремонт Московского проспекта начался в Петербурге, проинформировала 25 апреля пресс-служба губернатора Александра Беглова. Работы производятся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Первый этап работ развернется на участке от площади Победы до Бассейной улице, речь идет об отрезке длиной 2,7 километра. Там отремонтируют асфальтовое покрытие и нанесут необходимую разметку, а заодно обновят бордюрные камни и восстановят благоустройство.

В связи с проводимыми работами в Смольном просят водителей заранее планировать свои маршруты.

В середине февраля Петербург получил от федерального центра 2,3 миллиарда рублей, которые предполагается потратить на ремонт 130 километров дорог в 2023 году. В конце марта Беглов объявил о планах сделать "безопасными и качественными" 85 % городских дорог.