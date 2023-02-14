Петербург получил 2,3 миллиарда рублей на дорожное строительство в 2023 году

В 2023 году Петербург получил из федерального бюджета 2,3 миллиарда рублей на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщила 14 февраля пресс-служба главы города. Из них один миллиард рублей предназначен на ремонт дорог и еще 1,3 миллиарда рублей — на строительство объектов транспортной инфраструктуры.

В рамках софинансирования нацпроекта из бюджета Петербурга планируется выделение 12 миллиардов рублей, уточнили в Смольном.

Комментируя выделение средств, губернатор Александр Беглов заявил об увеличении объемов ремонта и строительства дорог в городе. "Мы учитываем мнение петербуржцев, в том числе рассматриваем обращения с просьбой включить их улицу в адресный перечень ремонта дорог на будущий год", — добавил он.

Всего в рамках нацпроекта в 2023 году планируется ремонт 60 дорожных объектов общей длиной 130 километров, а также строительство развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта и проведение второго этапа реконструкции Петрозаводского шоссе.

На прошлой неделе Смольный отчитался о заключении контракта на строительство первого этапа Южной широтной магистрали. До этого появилась информация о более чем двукратном подорожании работ по строительству Широтной магистрали скоростного движения: если изначально говорилось о необходимости привлечения 160 миллиардов рублей на реализацию проекта, то теперь его стоимость оценивается в 340 миллиардов рублей.