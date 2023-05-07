В Петербурге суд дал Русскому музею 7,5 лет на реставрацию Строгановского дворца

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал Русский музей отреставрировать в течение 7,5 лет здание дворца Строгановых, сообщил 7 мая "Деловой Петербург". В качестве истца по делу выступал городской комитет по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

Согласно направленному в Русский музей охранному обязательству, учреждение должно было отреставрировать барочное здание на Невском проспекте к апрелю 2022 года. Спустя несколько месяцев после завершения указанного срока, в июле, петербургские чиновники проинспектировали объект и пришли к выводу, что работы выполнены не были. Тогда КГИОП обратился в арбитраж с требованием обязать музей выполнить работы в двухлетний срок. В случае, если учреждение не исполнило бы решение суда, комитет просил единовременно оштрафовать его на 50 тысяч рублей, а в дальнейшем взыскивать по 100 тысяч рублей ежемесячно.

В суде Русский музей доказывал, что занимается капитальным ремонтом и реставрацией Строгановского музея с момента его получения в собственное ведение в 1990 году. При этом сейчас средства на работы выделены быть не могут, вместо этого финансироваться может лишь реставрация только отдельных частей здания. В период 2023-2025 годов музей рассчитывает получить целевую субсидию на реставрацию дворца. "Вопрос финансового обеспечения работ находится на рассмотрении министерства культуры", — заявил представитель музея.

В целом Русский музей добивался увеличения назначенного КГИОП срока на реставрацию объекта. Арбитраж счел доводы ответчика обоснованными и обязал его выполнить работы в течение 90 месяцев, что соответствует 7,5 годам. Также он уменьшил размер штрафных санкций за неисполнение решения суда. Величина единовременного штрафа должна будет составить 20 тысяч рублей, а дальнейших выплат — по 25 тысяч рублей в месяц.